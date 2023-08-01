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Сын Ральфа Шумахера объяснил, почему Мазепин негативно повлиял на карьеру Мика

Сын Ральфа Шумахера объяснил, почему Мазепин негативно повлиял на карьеру Мика
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Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, заявил, что россиянин Никита Мазепин негативно повлиял на развитие его двоюродного брата Мика Шумахера. Напомним, Мазепин и Шумахер представляли «Хаас» в сезоне-2021.

«Проблема Мика заключалась в том, что у него не было конкуренции с его напарником Никитой Мазепиным в дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не был эталоном. Молодому гонщику это крайне важно для развития. Только на второй год у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена», – приводит слова Шумахера Sport1.de.

Ранее стало известно, что суд ЕС вынес второе постановление о приостановке санкций в отношении Мазепина.

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