Сын Ральфа Шумахера объяснил, почему Мазепин негативно повлиял на карьеру Мика
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Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын бывшего пилота Формулы-1 Ральфа Шумахера, заявил, что россиянин Никита Мазепин негативно повлиял на развитие его двоюродного брата Мика Шумахера. Напомним, Мазепин и Шумахер представляли «Хаас» в сезоне-2021.
«Проблема Мика заключалась в том, что у него не было конкуренции с его напарником Никитой Мазепиным в дебютный год. Оба были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не был эталоном. Молодому гонщику это крайне важно для развития. Только на второй год у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена», – приводит слова Шумахера Sport1.de.
Ранее стало известно, что суд ЕС вынес второе постановление о приостановке санкций в отношении Мазепина.
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