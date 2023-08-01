Марко назвал двух пилотов, которые в состоянии победить Макса Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу пилота, который мог бы победить гонщика австрийской команды Макса Ферстаппена.
«Возможно, я бы назвал Алонсо или Хэмилтона. На той же машине [что у них] это было бы сложно», — приводит слова Марко DAZN.
В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков). Льюис Хэмилтон («Мерседес») занимает четвёртую позицию, отставая от Алонсо на одно очко.
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
Ранее Марко высказал мнение, что Ферстаппен мог бы выиграть в гонке и с последнего места.
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