«Я точно знал, что произойдёт». Ферстаппен высказался о столкновении Пиастри и Сайнса
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался по поводу аварии, произошедшей между гонщиком «Макларена» Оскаром Пиастри и представителем «Феррари» Карлосом Сайнсом на Гран-при Бельгии.
«Первый круг, поворот 1 — я стартовал нормально, но потом увидел, что Карлос заблокировал колёса, ему пришлось смещаться внутрь. Оскар тоже оказался там, и они оба вошли в поворот. Я точно знал, что произойдёт, потому что со мной случилось то же самое в 2016 году.
Так что я подумал о том, что лучше мне в это не вмешиваться, проеду широко. И нужно было подождать и посмотреть, что они будут делать на выходе, потому что я видел, что Оскар уже не может управлять машиной», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.
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