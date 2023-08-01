Марко: второе место после Макса Ферстаппена — это как победа

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о мексиканском пилоте команды Серхио Пересе после его выступления на Гран-при Бельгии. В Спа Перес занял второе место. Победу добыл ещё один пилот австрийской команды — Макс Ферстаппен.

«У Серхио была хорошая квалификация, хороший спринт и уверенная гонка с хорошей скоростью. Второе место после Макса — это как победа», — приводит слова Марко DAZN.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея на счету 314 баллов. На втором месте Перес, в активе которого 189 очков. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из британской команды «Астон Мартин» (149 баллов).

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