Экс-руководитель команды Ф-1 раскритиковал «Альпин» из-за увольнения Зафнауэра

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Минарди» Пол Стоддарт прокомментировал решение «Альпин» уволить Отмара Зафнауэра с поста руководителя команды. Кроме того, гоночный коллектив покинули спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

«Я знаком с Отмаром Зафнауэром уже 20 лет и знаю, каково это — быть руководителем команды. Я прекрасно понимаю, с каким давлением приходится сталкиваться. При этом на этой должности выполняется большой объём работы, скрытой от глаз других. «Альпин» совершила большую, большую ошибку. Не вижу никакой необходимости избавляться от топ-менеджмента. Я не вижу в этом смысла. Кроме того, я не знаю, что они думают насчёт замены.

У нового исполняющего обязанности руководителя команды Бруно Фамена нет опыта. Когда он пойдёт на свое первое собрание, то будет выглядеть как ягнёнок на заклание. Я просто не понимаю. Отмар — качественный специалист с многолетним опытом. Сделать это посреди гоночного уикенда… с точки зрения пиара невозможно придумать что-то хуже. Я был очень разочарован. Думал, у «Альпин» больше здравого смысла. Возможно, у них есть свои причины, и, может быть, дальше что-то прояснится, но я точно не понимаю этого шага в данный момент», — приводит слова Стоддарта Racingnews365.

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