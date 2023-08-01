Хэмилтон: проклятие это или благословение, но я конкурентоспособен во всём, за что берусь
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о своей мотивации.
«Я всё ещё очень голоден. Не знаю, проклятие это или благословение, но я конкурентоспособен во всём, за что берусь. На днях я говорил об этом с отцом, и мы подумали, что это безумие. Ведь чувство поражения у меня всё такое же, каким оно было, когда я впервые возвращался домой [после неудачного выступления]. Но именно поэтому я такой, какой есть. Я благодарен, что после всех этих лет, после 16 лет в этом виде спорта, у меня всё ещё есть эта страсть и любовь к тому, что я делаю. Именно поэтому я всё ещё здесь», — приводит слова Хэмилтона RTBF.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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