В «Макларене» рассказали о работе над концептуальными обновлениями текущего болида

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о грядущих обновлениях по ходу текущего сезона. По словам функционера, команда работает над развитием концепций обновления.
«Мы работаем над дальнейшей эволюцией этих концепций после периода закрытия базы. Мы также внесём кое-какие изменения в элементы кузова и днища. Нам всё ещё нужно всё перепроверить, и у нас есть ещё несколько дней работы, но если мы добьемся успеха, то мы обязательно попытаемся представить обновления на одном из этапов вскоре после периода закрытия базы.
Я думаю, мы отчасти понимаем, что произошло с этим автомобилем, но то, над чем мы работаем, — это не просто миллиметры, это своего рода концептуальная эволюция.
Таким образом, существует некая неопределённость с аэродинамическими изменениями. И, действительно, доказательства появляются только тогда, когда вы тестируете подобные вещи на трассе, потому что даже если у вас хорошая корреляция в аэродинамической трубе и хорошие показатели вычислительной гидродинамики, вы не застрахованы от того, что это может не сработать. И я думаю, что в этом вопросе все команды находятся в равных условиях.
Мы прекратим работу над старой машиной, когда покинем аэродинамическую трубу «Тойоты». Часть из того, над чем мы работаем с машиной этого сезона, является актуальным для следующего года, но текущая модель не будет помещена в новую аэродинамическую трубу. В новой аэродинамической трубе мы будем тестировать только модель следующего сезона.
Существует не так много вещей, которые мы можем разработать для машины следующего года, но применить и на болиде текущего сезона, потому что всё очень взаимосвязано. Очень сложно найти решение, которое сработает на машине следующего года, а затем вы сможете применить его к машине текущего сезона», — приводит слова Стеллы Motorsport.
- 1 августа 2023
-
18:04
-
16:44
-
16:29
-
16:26
-
15:50
-
15:29
-
14:28
-
13:24
-
12:58
-
12:41
-
12:21
-
12:02
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
10:00
-
09:41
-
00:46
- 31 июля 2023
-
23:21
-
23:16
-
22:08
-
21:22
-
20:56
-
20:15
-
19:45
-
19:44
-
19:20
-
18:50
-
17:58
-
16:48
-
16:04
-
16:00
-
15:30
-
14:57
-
14:49