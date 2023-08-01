В «Макларене» рассказали о работе над концептуальными обновлениями текущего болида

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о грядущих обновлениях по ходу текущего сезона. По словам функционера, команда работает над развитием концепций обновления.

«Мы работаем над дальнейшей эволюцией этих концепций после периода закрытия базы. Мы также внесём кое-какие изменения в элементы кузова и днища. Нам всё ещё нужно всё перепроверить, и у нас есть ещё несколько дней работы, но если мы добьемся успеха, то мы обязательно попытаемся представить обновления на одном из этапов вскоре после периода закрытия базы.

Я думаю, мы отчасти понимаем, что произошло с этим автомобилем, но то, над чем мы работаем, — это не просто миллиметры, это своего рода концептуальная эволюция.

Таким образом, существует некая неопределённость с аэродинамическими изменениями. И, действительно, доказательства появляются только тогда, когда вы тестируете подобные вещи на трассе, потому что даже если у вас хорошая корреляция в аэродинамической трубе и хорошие показатели вычислительной гидродинамики, вы не застрахованы от того, что это может не сработать. И я думаю, что в этом вопросе все команды находятся в равных условиях.

Мы прекратим работу над старой машиной, когда покинем аэродинамическую трубу «Тойоты». Часть из того, над чем мы работаем с машиной этого сезона, является актуальным для следующего года, но текущая модель не будет помещена в новую аэродинамическую трубу. В новой аэродинамической трубе мы будем тестировать только модель следующего сезона.

Существует не так много вещей, которые мы можем разработать для машины следующего года, но применить и на болиде текущего сезона, потому что всё очень взаимосвязано. Очень сложно найти решение, которое сработает на машине следующего года, а затем вы сможете применить его к машине текущего сезона», — приводит слова Стеллы Motorsport.