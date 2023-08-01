«Феррари» организовала тесты болида 2021 года для Шварцмана и Джовинацци

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» перед уходом на летний перерыв провела тесты болида 2021 года для двух своих резервных пилотов – россиянина Роберта Шварцмана и итальянца Антонио Джовинацци.
Шварцман и Джовинацци пилотировали на домашней для «Феррари» трассе – Фьорано. Антонио опробовал SF21 утром, а Роберт — в дневной сессии.
Не исключается, что на Гран-при Нидерландов Шварцман заменит одного из боевых пилотов команды на первой практике (так как, согласно регламенту, каждая команда Ф-1 обязана два раза за сезон отдавать первую тренировку молодому пилоту).
Напомним, сегодня, 1 августа, СМИ сообщили о важной новости из конюшни «Феррари» — якобы монегаск Шарль Леклер подписал с итальянской командой новый контракт. Утверждается, что стороны заключили соглашение по схеме «2+3».
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