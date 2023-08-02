Шварцман — о тестах: очень рад вернуться за руль машины Формулы-1, я скучал

Российский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал участие в тестах болида 2021 года.

«Ооооооо, как же я скучал по этим силам перегрузкам. Очень рад вернуться за руль машины Формулы-1, сделал несколько хороших кругов во Фьорано. Спасибо, «Феррари», — написал Шварцман на своей странице в социальной сети.

Шварцман и Джовинацци пилотировали на домашней для «Феррари» трассе – Фьорано. Антонио опробовал SF21 утром, а Роберт — в дневной сессии.

Не исключается, что на Гран-при Нидерландов российский гонщик заменит одного из боевых пилотов команды на первой практике, поскольку каждая команды Формулы-1, согласно регламенту, обязана два раза за сезон позволить молодому пилоту поучаствовать в первой тренировке.