Брандл намекнул на то, что Ферстаппен и Перес управляют разными болидами

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл высказался по поводу преимущества пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена над своим товарищем по команде мексиканцем Серхио Пересом.

«Ферстаппен был очень хорош в Бельгии. Настолько хорош, что Перес отстал от него аж на 22 секунды. Когда Макс обогнал Переса, это выглядело так, будто они управляют разными болидами, прямо как говорят сторонники этой теории заговора.

Макс проходил повороты по разным траекториям и при этом имел лучшее сцепление с трассой на выезде. Он держал отличный темп и при этом его шины оставались в порядке. Макс обладает чувством машины и точностью, которым очень трудно научиться», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.