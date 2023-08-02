Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо объяснил, почему он симпатизирует Ферстаппену

Алонсо объяснил, почему он симпатизирует Ферстаппену
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, почему ему нравится гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Мне нравится Макс. Он — гонщик, который просто приходит в четверг на трассу, одевается в форму «Ред Булл», гоняется в субботу и воскресенье, уходит с трассы, возвращается домой и продолжает гоняться на симуляторе или в GT со своим отцом, или просто наслаждается автоспортом в целом, но при этом живёт нормальной жизнью.

К тому же он родом из Нидерландов, страны, не имеющей большого опыта участия в Формуле-1. Он по-прежнему очень нормальный человек, просто любящий автоспорт, и он очень быстр. Я думаю, что его отношение и поведение здесь, на трассе, максимально адекватное, мне нравятся такие вещи», — приводит слова Алонсо BBC.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023