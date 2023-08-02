Алонсо объяснил, почему он симпатизирует Ферстаппену
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, почему ему нравится гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Мне нравится Макс. Он — гонщик, который просто приходит в четверг на трассу, одевается в форму «Ред Булл», гоняется в субботу и воскресенье, уходит с трассы, возвращается домой и продолжает гоняться на симуляторе или в GT со своим отцом, или просто наслаждается автоспортом в целом, но при этом живёт нормальной жизнью.
К тому же он родом из Нидерландов, страны, не имеющей большого опыта участия в Формуле-1. Он по-прежнему очень нормальный человек, просто любящий автоспорт, и он очень быстр. Я думаю, что его отношение и поведение здесь, на трассе, максимально адекватное, мне нравятся такие вещи», — приводит слова Алонсо BBC.
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