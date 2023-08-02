Алонсо – о Зафнауэре: учитывая, как он ведёт дела, он вообще не должен ничего говорить

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался об уходе из «Альпин». Французскую команду Алонсо покинул по окончании прошлого сезона.

«Я думаю, переговоры о новом контракте начались ещё в Австралии. Но они продвигались в очень медленном темпе и не по моей вине. Я был готов и счастлив в команде. Автомобиль 2022 года был быстрым, так что я был доволен его производительностью. А потом все эти комментарии о возрасте. Так они ведут дела. Так Отмар ведёт дела. После этого он вообще не должен ничего говорить», — приводит слова Алонсо BBC.

Напомним, в конце июля стало известно, что Отмар Зафнауэр покинул пост руководителя «Альпин». Кроме того, гоночный коллектив покинули спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: