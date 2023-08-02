Босс одной из команд Формулы-Е попробует заманить Себастьяна Феттеля

Исполнительный директор команды Abt, выступающей в Формуле-Е, Томас Бирмайер намекнул на то, что четырёхкратный чемпион Формулы-1, экс-пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель может перейти в их коллектив.

Немецкая команда официально объявила об уходе Робина Фряйнса и сейчас ищет преемника голландцу.

«Его планы не совпадают с нашими, но Робин — наш друг и останется им. Возможно, мы навестим его в Швейцарии. Там есть гонщики, которые очень заботятся об окружающей среде и стремятся к устойчивому развитию», — приводит слова Бирмайера FormulaPassion.

Другой пилот ABT Cupra — Нико Мюллер — подтвердил слухи:

«Не знаю, может быть, ему уже надоело останавливаться, но я знаю одного бывшего немецкого чемпиона Формулы-1, который недавно переехал в Швейцарию. Я бы посоветовал ему попробовать, это весело! Это было бы здорово не только для меня, но и для всего движения».

Стоит отметить, что именно Феттель проживает на данный момент в Швейцарии.