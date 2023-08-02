Глок назвал пилота, который в будущем сможет оказывать давление на Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о выступлении 22-летнего гонщика «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Бельгии. В гонке в Спа Оскар был вынужден сойти после столкновения с пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом, которое произошло в первом повороте после старта.

«Несмотря на то, что гонка для пилота «Макларена» Оскара Пиастри после столкновения с Карлосом Сайнсом закончилась относительно быстро, австралиец поставил в Бельгии восклицательный знак. В целом он проделал отличную работу в течение уикенда. Для новичка, который впервые участвовал в гонках Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам», это было очень впечатляюще. У него впереди большое будущее. Это видно по тому, что даже на трассах, где он ещё не участвовал в гонках на автомобиле Формулы-1, ему в кратчайшие сроки удаётся соответствовать уровню Ландо Норриса. В будущем он, несомненно, станет тем, кто сможет оказать давление на Макса Ферстаппена, если у него будут подходящие возможности для этого», — написал Глок в своей колонке на Sky Sport Germany.

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