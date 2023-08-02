Крак – о результатах «Астон Мартин»: год назад у нас было вдесятеро меньше очков
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Глава «Астон Мартин» Майк Крак подвёл итоги выступления команды в первой половине сезона-2023.
Напомним, двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачёте пилотов, шесть раз побывав на подиуме. Канадец Лэнс Стролл – девятый.
«Я с начала сезона говорил, что у нас будет возможность подвести итоги после 12 гонок. У нас вдесятеро больше очков, чем было на этом же этапе год назад, и мы занимаем третье место в чемпионате.
Ожидания растут вместе с результатами, но, очевидно, не нужно забывать, откуда вы начинали. При всём стремлении к развитию нужно осознавать, что мы сделали большие шаги, и надо смотреть на всю картину целиком, чтобы понимать, чего мы достигли», – приводит слова Крака издание Racingnews365.
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