Джо Сейвуд отреагировал на слухи о новом контракте Шарля Леклера с «Феррари»

Известный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о неподтверждённой информации о том, что Шарль Леклер продлил контракт с «Феррари» по схеме «2+3».
«О Леклере ходит много слухов, включая то, что он подписал новый контракт с «Феррари» по схеме «2+3» на 2025 и 2026 годы с опцией продления на 2027-2029 годы. В свои 25 лет Шарль ещё достаточно молод, чтобы связать своё будущее с «Феррари» до 32 лет, но такая сделка позволит ему увидеть, как у команды будут складываться дела после вступления в силу новых правил в 2026 году. Деньги — это всегда предмет спора, но у Шарля уже достаточно большой счёт в банке, поэтому здесь они не будут играть главной роли. В наши дни новости довольно часто объявляются сразу после заключения сделки, поскольку нет причин скрывать их, так что можно с уверенностью предположить, что ещё ничего не решено окончательно», — написал Сейвуд в своём блоге.
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