Источник: Hugo Boss станет титульным спонсором «Альфа Таури» в 2024 году
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Всемирно известный бренд одежды Hugo Boss готовится заключить сделку с командой Формулы-1 «Альфа Таури», сообщает издание Racingnews365.
По информации ресурса, Hugo Boss станет титульным спонсором и повлияет на ребрендинг команды. Инициатива исходит от генерального директора компании Даниэля Гридера, возглавившего её в середине 2021 года.
Примечательно, что Гридер до этого был директором бренда Tommy Hilfiger, сотрудничавшего с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном. В настоящий момент Hugo Boss является партнёром британской команды «Астон Мартин».
Ранее в интервью Даниэль Риккардо признался, что чувствует ограничения в скорости за рулём «Альфа Таури».
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