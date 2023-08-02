Источник: Hugo Boss станет титульным спонсором «Альфа Таури» в 2024 году

Всемирно известный бренд одежды Hugo Boss готовится заключить сделку с командой Формулы-1 «Альфа Таури», сообщает издание Racingnews365.

По информации ресурса, Hugo Boss станет титульным спонсором и повлияет на ребрендинг команды. Инициатива исходит от генерального директора компании Даниэля Гридера, возглавившего её в середине 2021 года.

Примечательно, что Гридер до этого был директором бренда Tommy Hilfiger, сотрудничавшего с семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном. В настоящий момент Hugo Boss является партнёром британской команды «Астон Мартин».

Ранее в интервью Даниэль Риккардо признался, что чувствует ограничения в скорости за рулём «Альфа Таури».