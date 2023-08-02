Кристиан Хорнер высказался о переменах в руководстве «Альпин»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал кадровые перестановки в «Альпин». Команду покинули руководитель Отмар Зафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

«Этот вопрос касается исключительно «Альпин» и к нам не имеет никакого отношения. Но что касается отдельных людей, то Отмар, очевидно, находится в этой сфере уже достаточно долгое время, с ним всегда было очень легко иметь дело, и он хорошо выполнял свою работу.

Также хочу отметить Алана, 34 года на любой работе — поистине замечательное достижение. Перейти из «Беннетона» в «Рено», затем поработать в «Лотусе» и вернуться в «Рено» и «Альпин». Он был одной из ключевых фигур и находился там в чемпионские периоды Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо, поэтому он чрезвычайно компетентный парень.

Я сомневаюсь, что он слишком долго будет безработным, и отдаю должное за то, что он сделал с этой командой, в частности, нужно вспомнить их трудные периоды, когда они сталкивались с неплатёжеспособностью, имели проблемы со спонсорами и трансферами. Именно в такие моменты команде нужны чёткие указания, лидерские качества и некая опора, и в тот момент я был особенно впечатлён тем, что он стал надёжной опорой для них. Так что удачи ему в будущем», — приводит слова Хорнера Racingnews365.