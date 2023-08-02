Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Будковски — о боссах «Рено»: амбиции всегда были высокими, а вложения – неадекватными

Будковски — о боссах «Рено»: амбиции всегда были высокими, а вложения – неадекватными
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший глава «Альпин» Марцин Будковски прокомментировал радикальные кадровые перемены в команде.

Напомним, французский коллектив покинули руководитель Отмар Зафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай, что резко раскритиковал четырёхкратный чемпион мира Ален Прост.

«Скажу так — мы с Аленом довольно часто смотрим на вещи одинаково, поэтому когда Ален говорит что-то, я в целом согласен с этим. Мы разговаривали с ним после того, как я узнал об изменениях. Я считаю, что команда заслуживает лучшего, в том числе лучших результатов и лучшего руководства.

Вопрос во многом в амбициях и финансовых возможностях. К сожалению, об этом редко говорят, но главная проблема «Рено» в Формуле-1 всегда заключалась в том, что амбиции были очень высокими, а вложения – неадекватными», – сказал Будковски в эфире Viaplay Sport Polska.

Материалы по теме
Прост резко раскритиковал Лорана Росси, обвинив его в некомпетентности
Материалы по теме
В «Альпин» признали провал и уволили вообще всех. Французов спасёт экс-босс «Феррари»?
В «Альпин» признали провал и уволили вообще всех. Французов спасёт экс-босс «Феррари»?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023