Будковски — о боссах «Рено»: амбиции всегда были высокими, а вложения – неадекватными

Бывший глава «Альпин» Марцин Будковски прокомментировал радикальные кадровые перемены в команде.

Напомним, французский коллектив покинули руководитель Отмар Зафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай, что резко раскритиковал четырёхкратный чемпион мира Ален Прост.

«Скажу так — мы с Аленом довольно часто смотрим на вещи одинаково, поэтому когда Ален говорит что-то, я в целом согласен с этим. Мы разговаривали с ним после того, как я узнал об изменениях. Я считаю, что команда заслуживает лучшего, в том числе лучших результатов и лучшего руководства.

Вопрос во многом в амбициях и финансовых возможностях. К сожалению, об этом редко говорят, но главная проблема «Рено» в Формуле-1 всегда заключалась в том, что амбиции были очень высокими, а вложения – неадекватными», – сказал Будковски в эфире Viaplay Sport Polska.