Гасли отреагировал на уход Зафнауэра, Пермейна и Фрая из «Альпин»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли отреагировал на кадровые перестановки в команде. Напомним, французский коллектив покинули руководитель Отмар Зафнауэр, спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

«Что касается меня, то я должен сосредоточиться на том, что делаю на трассе, и извлечь максимум из каждой сессии. Очевидно, все разочарованы стартом сезона. С самого начала мы не выступали так, как должны были. По правде сказать, прогресса, который устроил бы всех, не было.

Я присоединился к команде около полугода назад и не знаю истории. Для меня это также большие изменения – полагаться на новых людей. Думаю, каждому нужно осмыслить произошедшее, чтобы перестроиться и после перерыва начать всё заново», – приводит слова Гасли издание RaceFans.