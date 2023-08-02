Цунода заявил, что готов к борьбе с Риккардо во второй половине сезона
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода заявил, что готов к конкуренции с новым партнёром по команде Даниэлем Риккардо во второй половине сезона Формулы-1.
«Я многому у него научился. Его класс также оказал небольшое давление на меня, и это, вероятно, заставило меня поторопиться и совершить несколько ошибок в последних гонках. Но я смог собраться на Гран-при Бельгии, хотя это было нелегко.
Я счастлив и чувствую себя готовым к борьбе с ним во второй половине сезона», — приводит слова Цуноды Racingnews365.
Напомним, о переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Австралийский пилот присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона, сменив нидерландского гонщика Ника де Вриса.
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