Стало известно возможное название «Альфа Таури» в случае подписания контракта с Hugo Boss

Как стало известно ранее, всемирно известный бренд одежды Hugo Boss готовится заключить сделку с командой Формулы-1 «Альфа Таури».

В случае, если соглашение будет достигнуто, «Альфа Таури» может сменить название на Hugo Boss Bulls Racing, сообщает издание Motorsport-Magazin.

Инициатива о сделке с командой Формулы-1 исходит от генерального директора Hugo Boss Даниэля Гридера, возглавившего компанию в середине 2021 года. Примечательно, что ранее Гридер занимал должность директора бренда Tommy Hilfiger, сотрудничавшего с семикратным чемпионом мира, британцем Льюисом Хэмилтоном.

Также Hugo Boss в настоящий момент является одним из партнёров британской команды «Астон Мартин».