Стало известно возможное название «Альфа Таури» в случае подписания контракта с Hugo Boss
Поделиться
Как стало известно ранее, всемирно известный бренд одежды Hugo Boss готовится заключить сделку с командой Формулы-1 «Альфа Таури».
В случае, если соглашение будет достигнуто, «Альфа Таури» может сменить название на Hugo Boss Bulls Racing, сообщает издание Motorsport-Magazin.
Инициатива о сделке с командой Формулы-1 исходит от генерального директора Hugo Boss Даниэля Гридера, возглавившего компанию в середине 2021 года. Примечательно, что ранее Гридер занимал должность директора бренда Tommy Hilfiger, сотрудничавшего с семикратным чемпионом мира, британцем Льюисом Хэмилтоном.
Также Hugo Boss в настоящий момент является одним из партнёров британской команды «Астон Мартин».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 августа 2023
-
23:36
-
22:53
-
22:10
-
21:54
-
20:33
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:20
-
18:09
-
16:26
-
15:24
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
13:43
-
13:42
-
13:29
-
13:10
-
12:26
-
12:15
-
12:00
-
10:37
-
10:00
-
09:52
-
00:13
- 1 августа 2023
-
22:55
-
22:21
-
20:51
-
20:24
-
19:11
-
18:04
-
16:44
-
16:29
-
16:26
Партнерский контент