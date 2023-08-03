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Forbes разоблачил гонконгского миллиардера, утверждавшего, что он спонсирует «Уильямс»

Forbes разоблачил гонконгского миллиардера, утверждавшего, что он спонсирует «Уильямс»
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Известное американское деловое издание Forbes обрушилось с критикой на миллиардера, утверждающего, что он имеет отношение к Формуле-1.

Ранее гонконгский миллиардер Кельвин Ло заявлял о том, что он связан с тендером ФИА на создание 11-й и 12-й команд Формулы-1 на 2025 или 2026 год.

А незадолго до Рождества Ло заявил, что ведёт переговоры с «рядом команд и гонщиков».

Кроме того, авторы Forbes Роберт Олсен, Джон Канг и Зинния Ли сообщают, что Ло утверждает, что он является «инвестором команды «Уильямс», выступающей в Формуле-1.

«Только между нами. Существует огромное количество соглашений о неразглашении, но я определённо заинтересован в этом. Однако я не могу сказать слишком многого», — сказал Ло.

Источник в «Уильямсе», однако, заявил, что никто в команде, базирующейся в Гроуве, «даже не знает, кто такой Ло».

«А человек, знакомый с Дорилтоном, говорит нам, что он никогда не был инвестором ни в фирме, ни в «Уильямсе», — сообщают авторы Forbes.

На вопрос об обвинениях Forbes юридическая фирма ответила от имени Ло, что «все инсинуации о том, что наш клиент был нечестным, неправдивым или иным образом неэтичным, категорически опровергаются им самим».

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