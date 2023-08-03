«Пирелли» намеревается ввести дополнительный тип шин для гонок в Формуле-1

Итальянская компания «Пирелли», являющаяся основным поставщиком шин для Формулы-1, предложила ввести третий тип шин для использования в дождливых условиях.

Сейчас пилоты Формулы-1 используют промежуточные и дождевые шины. После спринтерской гонки в «Спа-Франкоршам», прошедшей в минувший уикенд под дождём, многие гонщики в очередной раз обрушились с критикой на дождевые шины «Пирелли».

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола согласился с претензиями и предложил ввести третий тип покрышек для дождевой погоды.

«Когда мы тестировали новые дождевые шины без термочехлов на трассах «Фьорано» и «Поль Рикар», то обнаружили, что они делают разницу в скорости на пять-шесть секунд по сравнению со старыми шинами, а прогрев не вызывает никаких проблем. Именно поэтому я отправил запрос, и все команды проголосовали за внедрение новых дождевых шин в течение сезона, поскольку у команд был отчёт о наших тестах.

Если в будущем ситуация будет сохраняться, при большом количестве воды будет красный флаг или круги за машиной безопасности из-за плохой видимости, то, на мой взгляд, лучшим решением будет разработка промежуточной шины, назовём её суперпромежуточных или «промежуточных плюс» шин, или любое другое название, которое вы хотите использовать, то есть промежуточной шины, которая больше подходит для влажных условий», — приводит слова Изолы RaceFans.