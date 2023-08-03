Чандхок: единственное, что «Ред Булл», похоже, сломал, — это их второй гонщик

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок высказался по поводу пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

«Я скажу, что единственное, что «Ред Булл», похоже, сломал, — это их второй гонщик. В начале года я вспоминал, как он выступал в Джидде и, что ещё важнее, в Баку. Но с тех пор, как его обогнали на 48-м круге в Майами, он просто потерял свою форму. На мой взгляд, это единственная причина для беспокойства в лагере австрийской команды.

Это уже четвёртый партнёр по команде, которого Макс потенциально может сломать? Кого они могут взять, чтобы он гонялся вместе с ним? Или они просто скажут: «Знаете что, нам не нужно, чтобы кто-то бросал ему вызов, мы будем рады, если кто-то будет отставать на полсекунды, потому что наша машина достаточно хороша, чтобы Макс мог показывать такой уровень», — приводит слова Чандхока Motorsport Week.