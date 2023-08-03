Контракт монегаскского пилота Шарля Леклера с «Феррари» действует до конца июня 2024 года. Стороны пока не объявляли о продлении соглашения, при этом издание FUnoanalisitecnica недавно сообщило, что гонщик подписал новый контракт со «Скудерией» по схеме «2+3». В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в голосовании и ответить на вопрос: стоит ли Шарлю Леклеру подписывать новый контракт с «Феррари»?

В настоящий момент Шарль занимает пятую позицию в общем зачёте пилотов, имея на счету 99 очков. Уверенно лидирует голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

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