Экс-пилот Ф-1: в команде Мика Шумахера должен быть достойный руководитель, не как Штайнер

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о своём соотечественнике, резервном гонщике «Мерседеса» Мике Шумахере.

«На нынешней работе Шумахеру нужно просто продолжать упорно работать. Несомненно, в настоящий момент он многому учится: как с помощью тестов, так и на симуляторе. Как он доберётся до кокпита, ещё предстоит выяснить. К сожалению, если не можешь проявить себя в гонке, быстро оказываешься вне поля зрения. Таким образом, второй год на позиции тест-пилота наверняка не пойдёт ему на пользу.

Нужно ещё понять, что Тото Вольф планирует с ним сделать. Конечно, ситуация непростая. Я не сомневаюсь, что он должен быть в Формуле-1. Он должен ещё раз продемонстрировать свои способности в машине, которую заслуживает. При этом у него должен быть достойный руководитель команды. Не такой, как Гюнтер Штайнер, который не знает, как работать с людьми и вести их вперёд. При таких обстоятельствах, как мне кажется, у Мика был бы хороший шанс», — приводит слова Штука Eurosport.de.

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