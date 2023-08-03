Крофт: «Ред Булл» намерен отдать свой болид нынешнего года «Альфа Таури» в 2024-м

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» планирует отдать свой болид нынешнего года «Альфа Таури». Об этом рассказал комментатор британского телеканала Sky Sports Дэвид Крофт, подчеркнув, что это слухи из паддока. По его словам, RB19 «Альфа Таури» получит в следующем году.

«Я думаю, Даниэль Риккардо стал мотивирующим фактором не только для Юки, но и для Чеко. И, похоже, это сработало в последних двух гонках. Но действительно ли Даниэль хочет выступать за «Альфа Таури» в следующем году? Потенциально, если у «Альфа Таури» будет гораздо лучшая машина. И ходит множество разговоров, что в следующем году они будут выступать на нынешнем болиде «Ред Булл». Но это всего лишь слухи из паддока», — приводит слова Крофта PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Sky F1.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: