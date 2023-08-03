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Норрис: в глубине души думаю, остаться ли в «Макларене» или пора взглянуть на что-то новое

Норрис: в глубине души думаю, остаться ли в «Макларене» или пора взглянуть на что-то новое
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что обдумывал возможность покинуть команду, но прогресс, достигнутый в последних Гран-при, убедил его остаться.

«Конечно, я хочу выигрывать гонки с «Маклареном». Я хочу побеждать под этими цветами и выигрывать титулы. Я хочу добиться успеха вместе с «Маклареном». Это было моей целью с тех пор, как я пришёл сюда. С тех пор, как я пришёл в Формулу-1.

Однако в глубине души у меня есть какое-то нетерпение: оставаться ли мне здесь ещё несколько лет или пришло время взглянуть на что-то другое? Но чем больше мы достигаем, как в последние недели, тем сильнее возрастает моя уверенность в решении остаться в команде до 2025 года. Уверен, вместе мы сможем достичь наших целей», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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