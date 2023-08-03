Норрис: в глубине души думаю, остаться ли в «Макларене» или пора взглянуть на что-то новое

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что обдумывал возможность покинуть команду, но прогресс, достигнутый в последних Гран-при, убедил его остаться.
«Конечно, я хочу выигрывать гонки с «Маклареном». Я хочу побеждать под этими цветами и выигрывать титулы. Я хочу добиться успеха вместе с «Маклареном». Это было моей целью с тех пор, как я пришёл сюда. С тех пор, как я пришёл в Формулу-1.
Однако в глубине души у меня есть какое-то нетерпение: оставаться ли мне здесь ещё несколько лет или пришло время взглянуть на что-то другое? Но чем больше мы достигаем, как в последние недели, тем сильнее возрастает моя уверенность в решении остаться в команде до 2025 года. Уверен, вместе мы сможем достичь наших целей», — приводит слова Норриса Sky Sports.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 3 августа 2023
-
22:47
-
21:32
-
20:41
-
19:51
-
18:46
-
17:56
-
16:44
-
14:21
-
13:20
-
12:54
-
11:17
-
10:28
-
00:54
- 2 августа 2023
-
23:36
-
22:53
-
22:10
-
21:54
-
20:33
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:20
-
18:09
-
16:26
-
15:24
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
13:43
-
13:42
-
13:29
-
13:10
-
12:26
-
12:15
-
12:00