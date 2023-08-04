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В руководстве «Феррари» высказались о прогрессе команды в последних Гран-при

В руководстве «Феррари» высказались о прогрессе команды в последних Гран-при
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Управляющий директор «Феррари» Бенедетто Винья заявил, что в недавних гонках заметил прогресс команды.

«В некоторых недавних гонках, таких как прошлый уикенд на трассе «Спа-Франкоршам», мы заметили признаки улучшения. Конечно, мы хотим продолжать совершенствоваться и работаем день и ночь, чтобы сделать машину более конкурентоспособной», — приводит слова Виньи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, на Гран-при Бельгии пилот «Феррари» Шарль Леклер занял третье место. Другой гонщик «Скудерии», Карлос Сайнс, был вынужден сойти после столкновения с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри.

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Ранее сообщалось, что «Феррари» планирует в значительной мере изменить концепцию автомобиля 2024 года.

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