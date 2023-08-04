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Экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, чего «Альпин» не хватает для успеха

Экс-руководитель «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, чего «Альпин» не хватает для успеха
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Бывший руководитель «Рено» Сириль Абитебуль высказал мнение, что команде «Альпин» сейчас не хватает гонщика, который стал бы её лидером.

«Команде нужен кто-то, кто её будет тянуть и объединять. Когда закрываешь глаза и думаешь о «Мерседесе», то вспоминаешь о Льюисе Хэмилтоне, даже несмотря на то что Нико Росберг совершал яркие вещи. Когда думаешь о «Ред Булл», вспоминаешь о первом цикле команды с Себастьяном Феттелем, а затем – о втором цикле с Максом Ферстаппеном. В гоночном коллективе должен быть пилот, который также является боссом команды. Сегодня стартовая решётка очень конкурентная, и все машины финишируют в одном круге с лидером. Скоро пелотон будет практически равным, и что будет иметь значение, так это амбиции и решимость», — приводит слова Абитебуля France Info.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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