Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон отреагировал на забастовку актёров, из-за чего остановились съёмки фильма об Ф-1

Хэмилтон отреагировал на забастовку актёров, из-за чего остановились съёмки фильма об Ф-1
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с поддержкой голливудских актёров, которые продолжают забастовки, требуя повышения заработной платы и регуляции в использовании искусственного интеллекта при производстве кинопроектов. Напомним, съёмки многих фильмов были приостановлены из-за забастовок. В частности, на паузе фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли.

«Я поддерживаю актёров. Я знаю, за что они борются, и надеюсь, что решение скоро будет найдено», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Напомним, актёрская гильдия США SAG-AFTRA (насчитывает 160 тысяч человек) присоединилась к забастовке, которую ранее уже начали сценаристы.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Съёмки фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом приостановлены
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023