Хэмилтон отреагировал на забастовку актёров, из-за чего остановились съёмки фильма об Ф-1
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил с поддержкой голливудских актёров, которые продолжают забастовки, требуя повышения заработной платы и регуляции в использовании искусственного интеллекта при производстве кинопроектов. Напомним, съёмки многих фильмов были приостановлены из-за забастовок. В частности, на паузе фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли.
«Я поддерживаю актёров. Я знаю, за что они борются, и надеюсь, что решение скоро будет найдено», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
Напомним, актёрская гильдия США SAG-AFTRA (насчитывает 160 тысяч человек) присоединилась к забастовке, которую ранее уже начали сценаристы.
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