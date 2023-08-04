Гуаньюй Чжоу заявил, что хочет долгосрочный контракт с «Альфа Ромео»

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу нового контракта с командой. Ранее представитель «Альфа Ромео» Алессандро Брави сообщил, что Чжоу ещё не подписал контракт на выступление в следующем сезоне.

«Я чувствую, что команда очень довольна работой, которую мы выполняем. Хочу остаться здесь как можно дольше. Новички обычно заключают контракты на один год. Но теперь, по прошествии двух лет, я хотел бы более длительный контракт», — приводит слова Чжоу GrandPX.news.

В настоящий момент Чжоу занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, его напарник финн Валттери Боттас – 15-й. Лидирует в чемпионате двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Альфа Ромео» показала специальную ливрею на Гран-при Бельгии: