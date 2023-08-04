Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Временно исполняющий обязанности главы «Альпин» ответил на вопрос о приглашении Бинотто

Временно исполняющий обязанности главы «Альпин» ответил на вопрос о приглашении Бинотто
Комментарии

Бруно Фамен, назначенный временно исполняющим обязанности главы «Альпин», ответил на вопрос по поводу возможного прихода в команду экс-руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Ранее сообщалось, что Бинотто – один из кандидатов на пост главы «Альпин».

«Мы пока это не обсуждаем. Вместе со своими непосредственными подчинёнными я собираюсь оценить ситуацию и подумать о том, каковы приоритеты», — приводит слова Фамена Crash.net.

Недавно «Альпин» объявила о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном. Бинотто покинул «Феррари» после сезона-2022.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Эксперт высказался о возможном возвращении Бинотто на пост руководителя команды Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023