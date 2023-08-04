Временно исполняющий обязанности главы «Альпин» ответил на вопрос о приглашении Бинотто

Бруно Фамен, назначенный временно исполняющим обязанности главы «Альпин», ответил на вопрос по поводу возможного прихода в команду экс-руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто. Ранее сообщалось, что Бинотто – один из кандидатов на пост главы «Альпин».

«Мы пока это не обсуждаем. Вместе со своими непосредственными подчинёнными я собираюсь оценить ситуацию и подумать о том, каковы приоритеты», — приводит слова Фамена Crash.net.

Недавно «Альпин» объявила о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном. Бинотто покинул «Феррари» после сезона-2022.

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