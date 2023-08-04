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Кристиан Хорнер — о доминировании «Мерседеса»: за преступления дают меньше

Кристиан Хорнер — о доминировании «Мерседеса»: за преступления дают меньше
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о доминировании «Мерседеса», сравнив его с тюремным сроком.

«Семь лет — это долгий срок. За преступления дают меньше. Нам пришлось подождать, чтобы вновь стать конкурентоспособными. Всё это время приходилось много наблюдать за победами «Мерседеса». Но мы никогда не переставали думать о нашей цели и по-прежнему выигрывали на трассах, на которых могли преуспеть», — приводит слова Хорнера racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Unlapped.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.

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