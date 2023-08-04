Источник: General Motors не станет приходить в Ф-1, если заявку «Андретти» не одобрят

Американская автомобильная корпорация General Motors не станет сотрудничать с другими командами Формулы-1, если Международная автомобильная федерация (ФИА) не поддержит их совместную заявку с командой «Андретти». Об этом рассказал авторитетный журналист Racer Крис Медланд.

«Из того, что мне сказали, в General Motors дали понять, что в Формулу-1 они придут либо с «Андретти», либо просто не придут. Если их заявка будет отклонена, они не вернутся. Возможно, если «Андретти» потерпит наудачу, начать переговоры постарается «Макларен», но я не думаю, что это приведёт к чему-либо», — написал Медланд.

О сотрудничестве General Motors и «Андретти» с целью прихода в «Королевские гонки» стало известно в начале января этого года. Гоночный коллектив получит название Andretti Cadillac.