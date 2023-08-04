Назван срок, через который топ-инженер «Мерседеса» начнёт работу в «Феррари»

Итальянской команде Формулы-1 «Феррари» придётся ещё долгое время ждать выхода на работу звёздного инженера-новичка — директора по производительности «Мерседеса» Лоика Серру. По информации FormulaPassion и Auto Motor und Sport, согласно условиям контракта с «Мерседесом», Серре предстоит пауза в 18 месяцев, прежде чем он сможет приступить к работе.
Отмечается, что «Мерседес» занял жёсткую позицию в обсуждениях с «Феррари» насчёт Серры и даже был готов к юридическим разбирательствам, однако в итоге две команды сумели согласовать свои позиции.
Теоретически срок «отпуска по уходом за садом» Серры в будущем может сократиться — например, если «Мерседес», в свою очередь, переманит кого-то из сотрудников «Феррари» и тоже захочет побыстрее их задействовать.
Также стоит отметить, что Серра тесно общается со своим соотечественником Пьером Ваше — техническим директором «Ред Булл», которого «Феррари» тоже пыталась переманить.
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