В «Феррари» сомневаются, что нужно позволить «Рено» доработать двигатель

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал ситуацию с возможным разрешением «Рено» каким-то образом поднять мощность своей силовой установки. Считается, что сейчас французские двигатели уступают конкурентам от 20 до 30 л.с.
«Это правда, что когда мы решили заморозить двигатели, то учитывали, что в исключительных обстоятельствах можем попробовать найти способ поддержать те, кто будут совсем сильно отставать. Но я не уверен, что „Рено“ настолько далеко. У нас нет тех данных, что у „Рено“ — знаете, это первый случай, когда собственные инженеры настроены более пессимистично насчёт уровня конкурентов!
Но если мы к чему-то придём, то речь не может идти о послаблениях по скорости потока топлива. Подход такой же, как с распределением часов работы в аэродинамических трубах. Те, кто 10-е, получают больше времени на работу, а не понижение веса на десять килограммов. Так и тут: вы позволите команде или производителю мотора доработать его, а не предоставите им преимущество", — приводит слова Вассёра RaceFans.
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