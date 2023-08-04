Зять спонсора Переса — о Ферстаппене: такое преимущество не может обеспечить только гонщик
Поделиться
Мексиканский бизнесмен Артуро Элиас Аюб считает результаты гонки в Гран-при Бельгии подозрительными и не верит, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес имеют одинаковую техническую поддержку в команде «Ред Булл».
«Не сомневаюсь, что Макс Ферстаппен – лучший гонщик на решётке. Но если он наращивает 20-секундный отрыв от Чеко на втором месте, в то время как Чеко отрывается от Шарля Леклера на третьем, то это потому, что его машина обязана быть быстрее, чем у других.
Такое преимущество не может обеспечить только гонщик. Как бы то ни было, отличная гонка, Чеко, поздравляю», – написал бизнесмен в соцсетях, а затем удалил.
Напомним, победа Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для австрийской команды.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
21:14
-
20:28
-
20:14
-
20:09
-
19:56
-
16:56
-
15:51
-
14:23
-
13:22
-
12:45
-
11:56
-
11:02
-
09:46
-
00:30
- 3 августа 2023
-
23:36
-
22:47
-
21:32
-
20:41
-
19:51
-
18:46
-
17:56
-
16:44
-
14:21
-
13:20
-
12:54
-
11:17
-
10:28
-
00:54
- 2 августа 2023
-
23:36
-
22:53
-
22:10
-
21:54
-
20:33
-
19:50
-
19:20
Партнерский контент