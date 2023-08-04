Зять спонсора Переса — о Ферстаппене: такое преимущество не может обеспечить только гонщик

Мексиканский бизнесмен Артуро Элиас Аюб считает результаты гонки в Гран-при Бельгии подозрительными и не верит, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес имеют одинаковую техническую поддержку в команде «Ред Булл».

«Не сомневаюсь, что Макс Ферстаппен – лучший гонщик на решётке. Но если он наращивает 20-секундный отрыв от Чеко на втором месте, в то время как Чеко отрывается от Шарля Леклера на третьем, то это потому, что его машина обязана быть быстрее, чем у других.

Такое преимущество не может обеспечить только гонщик. Как бы то ни было, отличная гонка, Чеко, поздравляю», – написал бизнесмен в соцсетях, а затем удалил.

Напомним, победа Макса Ферстаппена на Гран-при Бельгии стала 13-й подряд для австрийской команды.