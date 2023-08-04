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Голландский журналист оценил шансы «Феррари» переманить технического директора «Ред Булл»

Голландский журналист оценил шансы «Феррари» переманить технического директора «Ред Булл»
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Голландский журналист Эрик ван Харен прокомментировал предположения, что переход бывшего директора по производительности «Мерседеса» Лоика Серры в «Феррари» может позволить «Скудерии» всё-таки переманить к себе технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше. Считается, что два француза тесно друг с другом общаются.

«В настоящее время не может быть и речи об уходе технического директора Пьера Ваше из «Ред Булл». «Феррари» интересовалась и интересуется им, но «Ред Булл» дал понять, что он останется. По словам инсайдеров, именно Ваше — мозг, стоящий за успешным RB19», — написал ван Харен в своём твиттер-аккаунте.

Ранее стало известно, что сам Серра сможет начать работу в «Феррари» не ранее 2025 года.

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