Гуаньюй Чжоу: «Альфа Ромео» не оправдала ожиданий в текущем сезоне

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу выразил мнение, что команда не оправдала ожиданий в текущем сезоне Формулы-1.

«Очевидно, что наше положение довольно сложное, это разочаровывает, потому что мы рассчитывали на большее после такого хорошего сезона 2022 года. Я не думаю, что наша команда оправдала ожидания, которые были перед началом сезона.

Реальность такова, что нам необходимо прибавлять во второй части сезона. Но я не думаю, что в этом году нам это удастся. Вряд ли мы займём шестое место в Кубке конструкторов, как в прошлом году, учитывая наше отставание», — приводит слова Чжоу нидерландская версия сайта RacingNews365.nl.

В текущем сезоне «Альфа Ромео» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов.