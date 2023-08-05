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Вольф рассказал, готовы ли они жертвовать концовкой этого сезона ради нового болида

Вольф рассказал, готовы ли они жертвовать концовкой этого сезона ради нового болида
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда не собирается жертвовать концовкой текущего сезона ради разработки болида на следующий сезон.

«Собираемся ли мы пожертвовать концовкой этого сезона ради работы над новой машиной? Я бы не хотел сдаваться и отказываться от борьбы ни в одном сезоне.

Вы можете видеть, как «Макларен» опередил всех остальных благодаря обновлению, которое они сами не ожидали сделать настолько мощным — что бы это ни было, оно позволило им выиграть секунду.

Они обошли «Астон Мартин» и «Феррари», которые считались действительно сильными соперниками в начале сезона, а теперь они позади.

Нам просто нужно продолжать работать, глубже изучать детали, чтобы раскрыть весь потенциал машины, как это делали «Астон Мартин» зимой или «Макларен» в течение сезона», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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