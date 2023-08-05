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Источник: контракт Переса может быть скорректирован из-за отставания от Ферстаппена

Источник: контракт Переса может быть скорректирован из-за отставания от Ферстаппена
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Контракт гонщика «Ред Булл» Серхио Переса может быть скорректирован из-за большого отставания от его партнёра по команде нидерландского гонщика Макса Ферстаппена, сообщает портал GPblog.

Перес занимает вторую строчку в личном зачёте нынешнего сезона Формулы-1. Тем не менее, отставание от Ферстаппена после Гран-при Бельгии составляет 125 очков.

Нынешний контракт мексиканского пилота рассчитан до 2024 года. Тем не менее, слишком большое отставание от Макса может сулить Пересу финансовыми последствиями.

Команда «Ред Булл» может пойти на снижений зарплаты гонщика или снижение суммы бонусов, которые поступают пилоту за хорошие результаты в гонках.

На минувшем этапе в рамках Гран-при Бельгии Серхио занял второе место, уступив лишь своему партнёру по «Ред Булл».

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