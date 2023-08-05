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Бывший глава «Альпин» Марцин Будковски: в «Рено» недооценили работу Зафнауэра

Бывший глава «Альпин» Марцин Будковски: в «Рено» недооценили работу Зафнауэра
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Бывший глава «Альпин» Марцин Будковски выразил мнение, что в команды не оценили старания бывшего руководителя Отмара Зафнауэра, который был уволен спустя 18 месяцев после назначения.

«Их проблема в деньгах. Планка ожиданий поднимается каждый год, но финансовые возможности остаются прежними, но это то, что совет директоров не хочет замечать.

Отмар знал, что он делал, он понимает, как трудно добиться успеха и сколько денег на это нужно. Я не думаю, что в «Рено» оценили по достоинству его видение», — приводит слова Будковски Racingnews365 со ссылкой на Viaplay Sport Polska.

Напомним, французский коллектив покинули не только руководитель Отмар Зафнауэр, но и спортивный директор Алан Пермейн и технический директор Пэт Фрай.

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