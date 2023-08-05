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Перес: жаль, что мы потеряли Риккардо, мы хорошо ладили, и он был полезен для команды

Перес: жаль, что мы потеряли Риккардо, мы хорошо ладили, и он был полезен для команды
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес выразил сожаление, что австралиец Даниэль Риккардо ушёл с места резервного гонщика австрийской команды, чтобы заменить Ника де Вриса в «Альфа Таури»

«Я думаю, что он отлично поработал для нас на симуляторе. Немного жаль, что в конечном итоге мы потеряли его, потому что он, очевидно, очень опытный гонщик, который многое понимает в автомобиле.

Мы с ним очень хорошо ладим, и он был полезен для команды», — приводит слова Переса Racingnews365.

Напомним, Риккардо заменил в составе «Альфа Таури» нидерландского пилота Ника де Вриса, который не смог набрать ни одного очка в своём дебютном сезоне в Формуле-1.

После ухода из «Макларена» в конце прошлого сезона Риккардо был резервным пилотом «Ред Булл».

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