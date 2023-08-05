Джордж Расселл объяснил, почему «Уильямс» на правильном пути

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что у «Уильямса» впереди большое будущее, учитывая их кадровые перестановки, а также отметил вклад пилота Александера Албона в улучшение результатов команды. В этом сезоне «Уильямс» пригласил Джеймса Ваулза на пост руководителя, а недавно стало известно о назначении Пэта Фрая на должность технического директора.
«Алекс — очень талантливый гонщик, и я счастлив видеть, что он находится в подходящих условиях и может показывать, на что он способен. В случае «Уильямса» мы говорим о команде, которая очень усердно работает.
У них был период трудностей, длившийся несколько лет, но теперь, с приходом Джеймса, я думаю, что они определённо на правильном пути, чтобы попытаться стать лучшими среди середняков.
Поэтому я очень счастлив за Джеймса, Алекса и «Уильямс» в целом», — приводит слова Расселла Racingnews365.
Напомним, Расселл представлял «Уильямс» с 2019 по 2021 годы.
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