Глава Ф-1 сделал заявление о возможном появлении новой команды в серии

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что решение о появлении новой команды в «Королевских гонках» будет принято в течение сентября.
«ФИА начала рассмотрение, и мы ожидаем окончательных выводов. Как и всегда, мы совместно придём к соглашению, потому что, как и было сказано, ценность команд и ценность бизнеса на сегодняшний день очень, очень высока. Поэтому о решении станет известно уже очень скоро. Я бы сказал, что в течение сентября», – приводит слова Доменикали издание RaceFans.
Ранее несколько гоночных коллективов уже подали заявки на участие в Формуле-1. В их числе Rodin Carlin, LKY SUNZ из Юго-Восточной Азии, «Андретти», «Хайтек» и «Формула Эквал». Carlin уже участвует в различных гоночных сериях, в частности в Формуле-2 и Формуле-3.
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