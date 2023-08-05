Хорнер: Марко жёсток с молодёжью, но если она не выживет с ним, то не выживет в Ф-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о легендарном советнике команды Хельмуте Марко, славящегося бескомпромиссным подходом в работе с молодыми пилотами.

«Он жёсткий руководитель в отношении юниоров, но если они не смогут выжить с Хельмутом, то ни за что не выживут в Формуле-1.

Он просто говорит о том, что видит. Во многом это похоже на то, каким был Ники Лауда, они из одного поколения и имеют общие черты. В 80 лет он по-прежнему стремится к лучшим результатам», – сказал Хорнер в подкасте ESPN Unlapped.

Ранее в интервью Марко назвал двух пилотов, которые в состоянии победить двукратного чемпиона мира и фаворита нынешнего сезона голландца Макса Ферстаппена.

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