«Его не нужно уговаривать». Вольф — о новом контракте Хэмилтона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал о ситуации с подписанием нового контракта с Льюисом Хэмилтоном. На сегодняшний день будущее британского пилота остаётся неизвестным, так как стороны ещё не объявляли о заключении нового соглашения.

«Я очень на это надеюсь. Я делаю всё, что в моих силах, чтобы он остался в команде. Думаю, его не нужно уговаривать. Он знает обо всех положительных моментах, и, хотя мы страдали с нашей машиной в этом и прошлом году, он будет частью возрождения команды», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1 со ссылкой на BBC.

Текущий контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до конца сезона-2023. Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. За 10 предыдущих сезонов в «Серебряных стрелах» британец шесть раз становился чемпионом мира.