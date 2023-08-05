«Мы не общались друг с другом». Вольф рассказал о конфликте с Хэмилтоном в 2016 году

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф поделился историей о диалоге с Льюисом Хэмилтоном после сезона-2016, в котором британский пилот уступил первое место в личном зачёте чемпионата мира своему напарнику Нико Росбергу.

«Льюис стал моим другом, и за эти годы мы прошли через трудные периоды и очень хорошие моменты. Мы отпраздновали много чемпионств и имели много дискуссий, которые не всегда складывались легко. Но сегодня он просто друг. Он мой союзник, он лучший гонщик в мире, и я очень горд быть частью его карьеры.

Ключевой момент был в конце 2016 года, когда мы некоторое время не общались друг с другом. Я пригласил его на мою кухню в Оксфорде посидеть и поговорить. Я привёл ему аналогию, как спорю со [своей женой] Сьюзи. Даже если мы кричим друг на друга, что происходит нечасто, или просто спорим, то мы никогда не думаем о разводе, поэтому я и сказал ему: «Никто из нас двоих не хочет разводиться. Потому что я хочу, чтобы в нашей машине был лучший гонщик, а ты хочешь лучшую машину».

Так мы пришли к выводу, что у нас может быть конфликт, но мы можем создать атмосферу, в которой мы сможем быть предельно честными друг с другом, иногда соглашаться или не соглашаться, но идти дальше», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1 со ссылкой на BBC.

Вольф и Хэмилтон присоединились к «Мерседесу» перед началом сезона-2013. За это время им удалось принести команде Кубок конструкторов в восьми сезонах.